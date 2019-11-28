В зоне ООС для вакцинации воинов ВСУ создана врачебно-сестринская бригада

В зоне Операции объединенных сил (ООС), несмотря на сложные бытовые условия, военные на передовой не болеют гриппом благодаря всеобщей вакцинации. Так считает начальник отделения сортировки мобильного госпиталя лейтенант медицинской службы Оксана Токарчук, сообщает сегодня, 28 ноября, пресс-центр ООС.

«Все дело в прививке от гриппа, причем секрет не только в вакцине, но и в количестве вакцинированных. Прежде всего прививаем военных, несущих дежурство на "нулях", в блиндажах. Объясняем им не только эффективность иммунизации, но и напоминаем об элементарных правилах гигиены, которые помогут предотвратить болезнь», – сказала Токарчук.

По ее словам, в мобильном госпитале для этого заранее была создана врачебно-сестринская бригада в составе врача-терапевта и медицинской сестры. Они получили соответствующие знания и навыки, а также получили сертификаты. Вместе с ними работает врач-эпидемиолог, осуществляющий проверку места вакцинации на соответствие требованиям.

«Процедура почти за пару километров от линии фронта отработана четко, до мелочей. Пока одни военнослужащие заполняют согласие на вакцинацию, проходят регистрацию и информирование, вторые уже меряют температуру и давление, а третьи, в свою очередь, получают свою "порцию" вакцины», – говорит начальник отделения сортировки.

«В случае выявления во время первичного медицинского осмотра какого-то заболевания, аллергической реакции на препараты или высокой температуры – вакцинацию военнослужащему не делаем», – добавляет Оксана Токарчук.

Как сообщила врач-терапевт, на сегодня все военные медицинские учреждения в районе проведения операции Объединенных сил полностью обеспечены вакциной «Джис Флю» производства Южной Кореи. Она не влияет негативно на иммунитет военнослужащих, а укрепляет его и заставляет быть более активным в подавлении болезней.