Перерасчеты, размер средней пенсии, новые пенсионеры: ПФУ отчитался о работе

В Украине за 10 месяцев 2019 года назначены 329 тыс. новых пенсий. Средний размер пенсионной выплаты по состоянию на 1 октября 2019 года составил 3 019,62 грн. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как сообщается, органами ПФУ обеспечено стабильное финансирование и выплату пенсий 11,3 млн пенсионеров.

За указанный период было пересчитано 249 тыс. пенсий по заявлениям работающих пенсионеров.

Кроме того, было проведено 4 автоматических перерасчета пенсий в соответствии с положениями законов Украины и постановлений Кабинета министров Украины. «В результате проведенных перерасчетов средний размер пенсионной выплаты по состоянию на 1 октября 2019 года составил 3 019,62 грн, что на 442,73 грн или 17,2% больше, чем по состоянию на 1 октября 2018 года (2 576,89 грн), и на 373,96 грн больше по сравнению с 1 января 2019 года (2 645,66 грн)», – говорится в сообщении.

Общие доходы бюджета Пенсионного фонда Украины за 10 месяцев 2019 года составили 354,1 млрд грн, в том числе средства Государственного бюджета Украины – 157,5 млрд грн.

Напомним, ПФУ с сентября начал внедрять в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд». Теперь граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов.

Как сообщалось ранее, ПФУ ввел новую модель обращения граждан за назначением пенсии в «одно касание» через веб-портал электронных услуг ПФУ. Внедрение такой системы упрощает взаимодействие граждан с ПФУ, позволяет уменьшить затраты времени лиц, обращающихся за назначением пенсии, обеспечивает максимально комфортные условия для получения услуг, не выходя из дома. Также сообщалось, в Украине минимизирована возможность влияния человеческого фактора на размер пенсии.