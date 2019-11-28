В Мариуполе к 100 домам отдаленного поселка провели газ

В Мариуполе (Донецкая обл.) в поселке Ново-Гуглино Кальмиусского района проложили газопровод. Стоимость проекта около 2,5 миллиона гривен. Об том сегодня, 28 ноября, сообщает пресс-служба горсовета.

Новая магистраль позволит газифицировать более 100 домов и обеспечит комфортные бытовые условия мариупольцам в зимний сезон. Сегодня газ подали в первые три дома по переулку Охотничьему.

По словам жителей поселка, проблема газификации для них стоит остро уже очень давно. «Я рад, что реализован такой важный для нас проект. Живу в этом доме 30 лет. Теперь моя семья с комфортом сможет пережить зиму», – рассказывает хозяин одного из домов.

«За два месяца проложили магистраль суммарной длиной около 1,5 километра. Стоимость проекта около 2,5 миллиона гривен», – отметил главный инженер подрядной организации Сергей Олифер.

Уже около 70% жителей подали заявки на подключение и разработку технических условий для подвода газа от магистра в дом. «Важен каждый уголок города. Будем продолжать работу в данном направлении. Планируем выделить средства на реализацию этих проектов в поселках Кальмиусского района. Работы будут вестись максимально быстро», – пообещал заместитель городского головы Сергей Захаров.