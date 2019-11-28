В Мариуполе представили геоинформационную систему города

В Мариуполе презентовали презентовали геоинформационную систему города. Об этом рассказал советник городского головы по вопросам публичности, подотчетности и предотвращения коррупции Андрей Ефремов, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

По словам Ефремова, система дает возможность мариупольцам получить свободный доступ к ранее труднодоступной информации. Она состоит из геопортала и административной составляющей. На портале будет размещена информация о земельных участках, коммунальном имуществе, рекламных объектах, инвестиционных проектах и проектах Программы социально-экономического развития.

«Эти данные смогут увидеть все желающие. Например, если предприниматель хочет арендовать какое-то помещение, то ему достаточно зайти на эту карту и посмотреть доступные помещения. При этом, можно выбрать через фильтр желаемую площадь. Дополнительно есть возможность увидеть срок аренды, стоимость объекта и другую информацию», – рассказал Ефремов.

В свою очередь, эксперт по местному самоуправлению программы «Антикоррупционная инициатива Европейского Союза в Украине» Богдан Бойко пояснил, что эта инициатива позволит городу стать более прозрачным и открытым. Для граждан это новая возможность легко и доступно получить необходимую информацию.

Запустить геопортал планируют уже в первой половине декабря.