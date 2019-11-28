ОБСЕ может взять на себя функцию доставки пенсий на неподконтрольный Донбасс, – Кириленко

ОБСЕ может взять на себя функцию доставки пенсий на временно неподконтрольные украинской власти территории Донбасса. Для этого нужны изменения в законодательстве. Об этом сегодня, 28 ноября, заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в эфире выездной студии «Украинского радио» в Краматорске.

«Это прорабатывается. Для этого нужны изменения в законодательстве. Сейчас законодательство действует так, что человек должен быть лично идентифицирован. Если от него предоставляется доверенность, то она должна быть предоставлена ​​на украинской территории украинским нотариусом ​​(частным или государственным), но по требованиям украинского законодательства», – заявил он.

«Люди, которые там находятся, также должны соблюдать нормы украинского законодательства. Если они не будут пересекать линию разграничения, как сейчас необходимо для того, чтобы подтверждать выплату пенсий тем лицам, которые эту линию пересекают. Если украинское законодательство там действовать не будет и не будет возможности въехать мобильным передвижным офисам Пенсионного фонда, то это невозможно сделать», – добавил Кириленко.

Глава Донетчины отметил, что на подконтрольной территории Донетчины работают мобильные центры выплат. «Есть четкий порядок, в каком случае человек может получать пенсионное обеспечение – пересечение линии разграничения, подтверждение паспортных данных, лицо идентифицировано – выплаты производятся. Есть проблематика, которую неоднократно озвучивали – это как быть с получением пенсий теми лицами, которые действительно физически не могут пересечь. Эти вопросы ставились. Были предложения от облгосадминистраций, привлечение специалистов ОБСЕ, которые бы подтверждали документально, что те лица, которые не могут по физическим возможностям пересекать линию разграничения, но они действительно есть, они имеют право на получение пенсионного обеспечения, чтобы нам международные организации помогали документально получать на тех территориях документы и передавать их в органы Пенсионного фонда», – сообщил Кириленко.

Напомним, 26 ноября в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию». Он должен решить вопрос выплаты пенсии гражданам, проживающим на временно неподконтрольных украинской власти территориях.