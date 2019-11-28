Пенсии и соцвыплаты: На сколько повысятся в Украине с 1 декабря (Инфографика)

В Украине с 1 декабря этого года ожидается повышение прожиточного минимума. Поскольку к этому показателю в бюджете страны привязаны много социальных выплат, то большинство из них также должна возрасти. Подробная информация о том, на сколько повысятся пенсии, выплаты на детей, государственная помощь для инвалидов, чернобыльцев, размер алиментов и другие выплаты подготовлена в инфографике «Слово і Діло».

Так, прожиточный минимум вырастет на 4,7%, соответственно и все выплаты в целом должны «подрасти» исходя из этого показателя. Итак, с 1 декабря 2019 года общий прожиточный минимум вырастет с 1 тыс. 936 грн до 2 тыс. 27 грн.

Для детей до 6 лет этот показатель вырастет с 1 тыс. 699 до 1 тыс. 779 грн; от 6 до 18 лет – с 2 тыс. 118 до 2 тыс. 218 грн.

Для трудоспособных лиц – с 2 тыс. 7 грн до 2 тыс. 102 грн ; для лиц, утративших трудоспособность – с 1 тыс. 564 до 1 тыс. 638 грн.

С декабря чуть больше начнут получать безработные. Максимальный размер выплаты составит 8 тыс. 408 грн. Минимальная пенсия по возрасту составит 1 тыс. 638 грн.

Возрастет и минимальный размер алиментов: для детей до 6 лет – 889 грн 50 коп., А для детей от 6 до 18 лет – 1 тыс. 109 грн. Прожиточный минимум предусмотрен для детей, потерявших кормильца – 1 тыс. 638 грн. и 2 прожиточных минимума для сирот военнослужащих, погибших на войне – 3 тыс. 276 грн.

Лица с инвалидностью I группы будут получать 1 тыс. 638 грн. Такую же сумму рассчитали для лиц, утративших трудоспособность. Минимальная выплата для инвалидов войны I группы и участников боевых действий – 10 тыс. 647 грн. Для людей с ограничениями с детства (I группа) будут выплачивать 3 тыс. 364 грн 60 коп.