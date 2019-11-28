В «ДНР» : В Донецке на «зебре» водитель «Хонды» сбил пешехода

В неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня вечером, 28 ноября, на пешеходном переходе водитель «Хонды» сбил пешехода. Об этом пишут пользователи соцсетей.

ДТП случилось в Пролетарском районе города. «Улица Коммунистическая, с одной стороны "Семерочка", а с другой "Первый республиканский"... Постоянно не видят этого пешеходного перехода. Уже не первый случай ...», – комментирует аварию жительница Донецка Наталья.

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