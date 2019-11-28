В «ДНР» : В Донецке на «зебре» водитель «Хонды» сбил пешехода

В неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня вечером, 28 ноября, на пешеходном переходе водитель «Хонды» сбил пешехода. Об этом пишут пользователи соцсетей.
ДТП случилось в Пролетарском районе города. «Улица Коммунистическая, с одной стороны "Семерочка", а с другой "Первый республиканский"... Постоянно не видят этого пешеходного перехода. Уже не первый случай ...», – комментирует аварию жительница Донецка Наталья.
Горожане также обсуждают плохие погодные условия и отсутствие освещения:
- Дмитрий: «Если не сидели за рулем в такую погоду, то не поймете.
Едешь себе даже 40 км в час, от мокрой дороги отсвечивают твои фары, фары встречных машин, все буквально черное... Я по Ильича сегодня ехал в 6 часов, фонари не светили еще, не видно буквально ничего...»;
- Наталья: «17 лет водительского стажа. Я знаю, что отсвечивает асфальт. Но розовая куртка, прямая видимость и тумана уже не было...».