Воины АТО и ООС получили более тысячи земельных участков на Житомирщине

С начала этого года землеустроители Житомирщины передали в собственность участникам боевых действий на Донбассе более 1 тыс. земельных участков. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

«С начала 2019 года участники боевых действий получили в собственность на Житомирщине 1 049 земельных участков сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов. Проекты землеустройства утверждены на участки общей площадью 1 863 га», – говорится в сообщении.

Так, большинство участков предназначены для ведения личного крестьянского хозяйства (941 участок общей площадью 1 852 га). Еще 108 наделов площадью 11 га военнослужащие используют для садоводства.

Уточняется, что всего, с начала введения инициативы о предоставлении земельных участков участникам боевых действий, от военнослужащих в Житомирской области поступило 16 511 заявлений о получении земли в собственность. «По результатам рассмотрения заявлений бойцам предоставлено 9 171 разрешение на разработку проектов землеустройства для отвода земельных участков общей площадью 13 478 га», – сказано в сообщении.

В Госгеокадастре отметили, что за этот период в собственность военнослужащим передано 5 705 участков общей площадью 8950 га.