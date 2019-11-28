В «ДНР» : В Донецке из-за обстрела ранен мирный житель

Мирный житель поселка Старомихайловка на западной окраине неподконтрольного украинской власти Донецка получил осколочные ранения головы в результате обстрела. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщают местные интернет-ресурсы.

Сообщается, что ЧП произошло около 17.00 по местному времени. «В результате обстрела осколочные ранения головы и верхних конечностей получил мужчина, 1977 года рождения. Пострадавший доставлен в республиканский травматологический центр, где ему была оказана необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении.