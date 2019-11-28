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В «ДНР»: В Донецке умер избитый подросток, которого нашли в парке

28.11.19 23:54

В неподконтрольном украинской власти Донецке умер подросток, которого нашли избитым и замершим в в Пролетарском районе в парке ДК Горького. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщают пользователи соцсетей.

«...там спрашивали, что с пацаном, которого нашли в парке Горького, так вот, пацан умер», – пишет житель Донецка. Отвечая на вопрос, что произошло, он добавил: «Кто-то жестко избил, а пацан из многодетной, не очень благополучной семьи. Ничего не рассказав, умер, не приходя в сознание».

Ранее сообщалось, что в Донецке в парке найден подросток, которого избили.

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