В «ДНР»: В Донецке умер избитый подросток, которого нашли в парке

В неподконтрольном украинской власти Донецке умер подросток, которого нашли избитым и замершим в в Пролетарском районе в парке ДК Горького. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщают пользователи соцсетей.

«...там спрашивали, что с пацаном, которого нашли в парке Горького, так вот, пацан умер», – пишет житель Донецка. Отвечая на вопрос, что произошло, он добавил: «Кто-то жестко избил, а пацан из многодетной, не очень благополучной семьи. Ничего не рассказав, умер, не приходя в сознание».

Ранее сообщалось, что в Донецке в парке найден подросток, которого избили.