Новый порядок пересечения линии разграничения: Что запрещено перевозить через КПВВ (Инфографика)

С 28 ноября на Донбассе начал действовать новый порядок перемещения товаров через линию разграничения, утвержденный приказом № 92* Министерства по делам ветеранов оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Полный список запрещенных и разрешенных для перевозки личных вещей, товаров, а также их допустимый объем опубликовал Благотворительный фонд «Право на захист» («Право на защиту») в инфографике на своей странице в Facebook.

Уточняется, что теперь можно перевозить любые товары, за исключением запрещенных или ограниченных.

Так, согласно новому порядку, одному человеку можно перевозить через линию разграничения не более 50 тыс. грн наличными (в том числе в иностранной валюте) без подтверждающих документов, или большую сумму, но после согласования с представителями координационного центра.

Инфографика: БФ «Право на захист»

Также определен список ограниченных для перевозки товаров, среди которых:

платежные карточки (не именные) в количестве, превышающем 3 единицы;

табачные изделия – более 200 сигарет или 50 сигар или 250 г табака или эти изделия в наборе общим весом более 250 г;

алкогольные напитки – более 5 л пива, 2 л вина, 1 л крепких напитков (с содержанием спирта более 22%).

Инфографика: «Право на захист»

Кроме того, запрещено перевозить через линию разграничения:

оружие и боеприпасы, муляжи таких предметов, холодное оружие, спортивные товары палочного типа;

электроудочки, волосяные сетки, охотничьи капканы;

специальные технические средства негласного получения информации;

банковские металлы в виде слитков и монет;

автомобильные запчасти для грузового транспорта;

любые печати, штампы, пустые бланки строгой отчетности.

Инфографика: БФ «Право на захист»

Ранее сообщалось, что 28 ноября, вступил в силу новый Порядок пересечения линии разграничения.

Напомним, 17 июля Кабинет министров Украины принял Постановление № 815 «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров с таких территорий». Постановление должно было вступить в силу 29 октября 2019 года. Из-за несовершенства документа и возможных существенных осложнений для граждан, МинВВОТ инициировало его отсрочку на месяц, чтобы за это время проработать и внести все необходимые изменения относительно правил пересечения линии разграничения. Одной из важных причин отсрочки начала действия нового Порядка стал вопрос пересечения линии разграничения детьми.

*Приказ Министерства по делам ветеранов оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц от 18 ноября 2019 года № 92 «Об утверждении Перечня и объемов (стоимости/веса/количества) ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения и к/с гуманитарно-логистических центров товаров, а также товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам».