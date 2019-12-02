Нормандский формат: Переговоры по Донбассу будут сложными (Инфографика)

Украина, Россия, Германия и Франция 9 декабря соберутся в Париже, чтобы еще раз обсудить конфликт на Донбассе. Президент Владимир Зеленский уже заявил, что намерен обсуждать конкретные сроки возврата территорий под контроль Украины. В Кремле, в свою очередь, хотят подписать пока неизвестный Украине документ по итогам саммита. Переговоры будут сложными, и стороны шли к ним долго: в последний раз «нормандская четверка» на уровне глав государств собиралась в 2016 году, передает «Слово і Діло».

Впервые лидеры Украины, Германии, Франции и России (Петр Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Владимир Путин) встретились вчетвером 6 июня 2014 года в Нормандии во время празднования 70-летия операции «Оверлорд». Из-за названия места встречи формат теперь и называется «нормандский». Первая встреча конкретных результатов не принесла: ее участники только высказались за скорейшее прекращение огня на Донбассе.

В конце июня «нормандская четверка» провела переговоры по телефону, а следующая очная встреча прошла 16-17 октября в Милане. На этом саммите было согласован «Минск-1» – меморандум, предусматривающий временное прекращение огня на Донбассе и проведение выборов на оккупированных территориях по украинским законам.

Следующие два этапа переговоров прошли на уровне министров иностранных дел, президенты пообщались только по телефону, чтобы согласовать дату следующей встречи. Вторая встреча «нормандской четверки» состоялась в Минске 11-12 февраля 2015 года и длилась около 17 часов. Результатом стало подписание «Минска-2». Соглашение предусматривало прекращение огня с 15 февраля, отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения, обмен пленными «всех на всех».

В течение нескольких месяцев после встречи стороны провели еще несколько телефонных переговоров, а встречи проводили министры иностранных дел. Все сводилось только к обсуждению миротворческой миссии, работы ОБСЕ и обсуждению реализации Минских соглашений.

В 2015 году в целом «нормандская четверка» общалась по телефону достаточно регулярно. В том же году прошли еще одни переговоры, на этот раз в Берлине. Лидеры договорились о прекращении огня, отводе вооружения и расширении мандата ОБСЕ. В 2016 году в «нормандском формате» безрезультатно несколько раз встречались главы МИД.

19 октября 2016 года в Берлине состоялась пока последняя встреча «нормандской четверки». Порошенко, Путин, Меркель и Олланд решили разработать «дорожную карту» имплементации Минских соглашений путем проведения выборов на неподконтрольных Украине территориях Донбасса и предоставления им «особого статуса». Больше «четверка» не встречалась, проводили телефонные переговоры, встречались министры иностранных дел – все заканчивалось поддержкой Минских соглашений.

Министры иностранных дел Украины, России, Германии и Франции тоже встречались довольно давно – в июне прошлого года, чтобы обсудить обмен пленными и миротворческую миссию.