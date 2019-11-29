Нормандская встреча: Эксперт рассказал, какие «красные линии» в вопросе Донбасса переходить нельзя

Нормандский формат для Украины крайне невыгоден, поэтому вряд ли будут реальные продвижения в вопросе реинтеграции Донбасса. Такое мнение высказал политолог Владимир Золотарев, передает «Слово і Діло».

Золотарев считает, что Украине следовало бы отказаться от Нормандского формата, поскольку это переговоры в рамках «трое против одного». Однако, поскольку встреча уже, вероятно, состоится, нужно стараться не попасть в ловушку.

«Франция и Германия за все годы показали, что они являются союзниками Российской Федерации. Санкции чисто формальные… Вся эта ситуация с Донбассом не укладывается в их планы по сотрудничеству с Россией. Президенту Украины нужно это учесть», – прокомментировал Золотарев.

Кроме того, эксперт выразил сомнения по поводу того, что Путин действительно хочет мира. Он допустил, что публично Путин может выразить заверения в мирном урегулировании конфликта, но это не значит, что в дальнейшем не будет эскалации, если президенту РФ это понадобится.

По его мнению, во время нормандской встречи от РФ можно ожидать чего угодно, но для Украины есть недопустимые вещи. «Самый главный вопрос – контроль границы, на что РФ вряд ли согласится. Здесь обязательно будут какие-то препятствия. Украине уступать в этом вопросе не стоит», – убежден политолог.

Эксперт отметил, что есть еще один аспект, касающийся особого статуса. Золотарев не исключил, что даже во время встречи могут быть предложены любые сделки. Однако, акцентировал он, главное для Украины, чтобы не создали ситуацию, когда практическое выполнение соглашений будет в чужих руках.

«Если реинтеграция Донбасса будет отдана на откуп Украины, подписывать можно что угодно. Если в документе будут фигурировать еще какие-то стороны, то Владимиру Зеленскому не стоит в это ввязываться», – выразил мнение политолог.

Он также обратил внимание, что в России намекают на прямой диалог президента Украины с представителями незаконных вооруженных формирований.

«Россия до сих пор настаивает, что "ихтамнет", поэтому если идти путем переговоров с Россией, то они всегда будут на этом настаивать. Почему Украина за пять лет никак не может доказать обратное, непонятно? Есть какие-то подвижки, но фиксация присутствия РФ должна происходить постоянно и раздуваться максимально широко. Пока этого нет и пока российская точка зрения о том, что это гражданский конфликт находит у кого-то поддержку, Украине очень сложно заручиться глобальной поддержкой», – констатировал политолог.

Золотарев убежден, что Украине нельзя отступать от стратегии того, что РФ – участник конфликта, чему есть доказательства, которые нужно приводить, пока общественное мнение на Западе не будет на нашей стороне. Он акцентировал, что нельзя отступать от этого также в рамках Нормандского формата.

«Нельзя вести переговоры с боевиками, находясь в рамках стратегии, о том, что это российская агрессия. На это идти нельзя», – подытожил Владимир Золотарев.