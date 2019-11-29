Мировой прецедент: Из-за обстрелов Авдеевский коксохим останавливался 15 раз

После 2014 года из-за боевых действий Авдеевский коксохимический завод (Авдеевка, Донецкая обл.) останавливался и запускался 15 раз, более 200 раз завод был обесточен. Об этом «Донецким новостям» рассказал директор по производству АКХЗ Алексей Бобырь.

В результате обстрелов неоднократно повреждались линии электропередач (ЛЭП), питающие предприятие. «В 2014 году во время сильных боевых действий была повреждена ЛЭП, идущая с временно неподконтрольной территории. До 2017 года мы постоянно страдали от перебоев в электроснабжении. Мы были вынуждены законсервировать половину завода, потому что из-за перебоев невозможно было работать. Люди были отправлены в оплачиваемые отпуска, несмотря на то, что завод не работал. В то время многие сотрудники были задействованы в восстановительных ремонтах», – вспоминает он.

«15 раз завод останавливался и запускался, такого вообще нигде в мировой практике нет. Более 200 раз завод был обесточен», – констатировала Алексей.

В итоге, сотрудники ДТЭК и заводские энергетики построили отдельную линию электропередач с подконтрольной Украине территории. «В мае 2017 года мы запустились, и с того момента перебоев, именно из-за боевых действий, с электроснабжением нет», – говорит он.

В июне 2017 года в результате обстрелов был сильно поврежден газопровод, который снабжал газом Авдеевку и еще 7 соседних населенных пунктов. Было принято решение построить новый газопровод «Очеретино – Авдеевка» с подконтрольной Украине территории. «На строительство жизненно необходимого городу объекта Авдеевский коксохим направил около 29 млн грн. В августе 2018 года возобновилась подача газа в Авдеевку и 7 населенных пунктов», – отметил Бобырь.