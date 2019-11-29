И на случай обстрелов: На Авдеевском коксохиме показали, как защищают сотрудников (Фото)

На данный момент на Авдеевском коксохимическом заводе (Авдеевка, Донецкая обл.) трудится около 3 700 человек. Это жители Авдеевки и близлежащих населенных пунктов, в том числе переселенцы. В связи с тем, что предприятие находится вблизи линии фронта, все сотрудники обучены действиям на случай чрезвычайных ситуаций, которые могут быть вызваны, в том числе, и обстрелами. Об этом «Донецким новостям» рассказал директор по охране труда и промышленной безопасности и экологии АКХЗ Владимир Гридяев.

Кроме того, в восстановительных и ремонтных работах задействовано 1432 работника подрядных организаций.

Гридяев акцентировал на предупредительных мерах в случае чрезвычайной ситуации – «неожиданные ситуации, связанные с обстрелами или какая-то внештатная аварийная ситуация». «Предприятие оборудовано сигнализацией и громкой связью. Сразу включается сирена. У нас на предприятии 9 убежищ по разным точкам территории», – отметил руководитель.

На территории АКХЗ работает специализированная медико-санитарная часть, оснащенная современным медицинским оборудованием. В медсанчасти есть своя клинико-диагностическая лаборатория, физиотерапевтический кабинет, отделение реабилитации с соляными комнатами, солярием, фито- и ароматерапией.

Также круглосуточно работает здравпункт для оказания неотложной медицинской помощи. «У нас две новые кареты "скорой помощи", фельдшера дежурят круглосуточно», – уточнил Владимир Гридяев.

Рядом с заводом располагается пожарная часть. Нахождение со стратегическим объектом, которым является коксохимический завод, утверждено законодательно.

Территория завода составляет более 340 гектаров, на которых расположены 11 основных и 17 вспомогательных цехов. «Сегодня работают все 4 коксовых цеха и действует 8 коксовых батарей (из 9-ти, одна недостроенная). В сутки производится 7 тысяч тонн доменного кокса», – отметил директор по производству АКХЗ Алексей Бобырь.

Как сообщалось ранее, после 2014 года из-за боевых действий Авдеевский коксохимический завод останавливался и запускался 15 раз, более 200 раз завод был обесточен.