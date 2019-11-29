В Краматорском суде заммэру Славянска избрали меру пресечения

В Краматорском городском суде в четверг, 28 ноября, избрали меру пресечения заместителю Славянского городского головы Виктору Воропаеву, которого подозревают в организации «референдума» в поддержку «ДНР».

В этот раз Воропаев в зал суда пришел. Ему присудили два месяца круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Кроме того, судья Краматорского городского суда Анжелика Чернобай наложила на заммэра Славянска такие обязательства: «Прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и в суд, не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает без разрешения следователя, прокурора или суда. Информировать следователя, прокурора или суд о месте своего проживания. Сдать на сохранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт, паспорт для выезда за границу, другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину. Воздержаться от общения со свидетелями».

Как сообщалось ранее, следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении одному из заместителей городского головы Виктору Воропаеву по двум статьям Уголовного кодекса – посягательство на территориальную целостность Украины и создание террористической организации. В среду, 27 ноября, в Краматорске ему не смогли избрать меру пресечения, поскольку подозреваемый в суд не явился.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»