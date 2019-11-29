Минские соглашения не имеют никакой юридической силы, – эксперт

Минские соглашения по Донбассу не имеют никакой юридической силы с точки зрения международного права. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

«Минские соглашения, на мой взгляд, это никчемные документы. Слово "никчемные" очень отпугивает людей, которые не знакомы с международным правом. Они считают, что этот что-то очень плохое, очень нехорошее – нет. На самом деле – это просто формула, которая означает, что эти документы не имеют никакой юридической силы, они не несут для сторон никаких юридических последствий», – сказал он.

«В международном праве говорится одна простая вещь – если какие-то договоренности достигнуты под давлением, они являются недействительными с самого начала», – продолжил Огрызко.

Эксперт напомнил, что Минские соглашения были подписаны в период активных боевых действий на Донбассе, когда нужно было искать хотя бы какую-то формулу, чтобы остановить «горячую фазу» войны. «И такую формулу нашли в виде этих договоренностей. Они потом не были ратифицированы парламентом, они не были оформлены в виде закона, они не стали тем документом обязательств, который мог бы нас как-то держать», – пояснил дипломат.

«Начав с этого, мы можем и должны дальше говорить о всех следующих шагах. Означает ли это, что мы должны Минские договоренности перечеркнуть и сказать, что ничего не годится? Нет, потому что там есть вещи, которые можно и нужно выполнять, но вопросы – как выполнять, кому выполнять, когда выполнять? Вот на эти вопросы нам и нужно ответить», – добавил эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV