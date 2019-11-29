В «ЛНР» на взятке попался «следователь прокуратуры»

В «ЛНР» на взятке в 1,5 тыс. долл. попался «следователь прокуратуры». Об этом сообщает пресс-служба «генпрокуратуры ЛНР».

Отмечается, что мужчина был задержан в среду, 27 ноября.

«Была пресечена коррупционная деятельность следователя одного из межрегиональных отделов генеральной прокуратуры ЛНР, который, используя свое служебное положение, выполняя поручение следователя о проведении отдельных следственных действий по уголовному делу, получил от гражданина республики взятку в сумме 1,5 тыс. долл. США, что в эквиваленте составляет 97,5 тыс. руб. (36,5 тыс. грн по курсу местного банка на 29.11.2019, – ред.) за содействие в прекращении уголовного дела в отношении последнего», – сказано в сообщении.

«При получении взятки указанное должностное лицо генеральной прокуратуры ЛНР было задержано с поличным. В ходе осмотра места происшествия предмет взятки в сумме 1,5 тыс. долл. США изъят… В отношении задержанного в суд будут направлены материалы для избрания ему меры пресечения», – заявили в «генпрокуратуре».

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет «с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества».