В «ЛНР» за попытку изнасилования ребенка «осужден» мужчина

В неподконтрольном украинским властям пгт Георгиевка (Лутугинский р-н) мужчина пытался изнасиловать девочку, не достигшую 14 лет. Об этом сообщает «генеральная прокуратура ЛНР».

Отмечается, что ЧП произошло еще в ноябре 2011 года. За него «осужден» мужчина 1968 года рождения.

«Подсудимый, находясь в состоянии опьянения, в пгт Георгиевка Лутугинского района, встретил ранее незнакомую малолетнюю потерпевшую, которую с применением физического воздействия и без ее согласия, силой завел в заброшенный дом где, понимая, что они находятся одни, повалил на пол потерпевшую, причинив ей при этом телесные повреждения, после чего стал ее удерживать», – сказано в сообщении.

«Путем угроз применения физического насилия с целью добиться согласия на сексуальную близость стал требовать от последней вступления в половую связь. Однако довести свой преступный умысел подсудимый до конца не смог по причинам, не зависящим от его воли, так как был застигнут на месте совершения преступления, после чего с места совершения преступления скрылся», – заявили в «генпрокуратуре».

В «суде ЛНР» мужчину «приговорили» к 10 годам лишения свободы.