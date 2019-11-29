Решите задачку и получите миллион: Мошенники используют новую схему

Сказочные призы и миллионные бонусы – региональная пресса пестрит объявлениями, которые обещают украинцам золотые горы за решение нехитрой математической задачи. Об этом пишет «Сегодня».

Журналисты выяснили, в чем коварный замысел и какими могут быть последствия общения с авторами такой рекламы.

Авторы объявлений предлагают миллионные вознаграждения, ценные машины и другие ценные подарки счастливчикам, у которых в результате простых математических операций, получится счастливое число. Возьмите две последние цифры года вашего рождения. Отнимите от полученного числа 31. К итогу добавьте количество лет. Если результат 88, вы владелец уникального астрологического числа достатка. А значит – победитель. Однако каким бы ни был ваш возраст, после такой арифметики в любом случае получится именно это и никакое другое число. Школьная математическая хитрость. Однако,пожилые украинцы верят написанному в газете.

Очевидно, что ни денег, ни машин авторы таких объявлений не раздают и никакого розыгрыша призов не проводят. Однако, в чем конкретно заключается мошенническая схема и грозит тем, кто на нее попадется? Журналисты позвонили по номеру из объявления, в котором экстрасенс по имени Анна обещает счастливчику миллион гривен.

– У меня совпали все числа и я хотела бы забрать свой приз.

– Вам действительно очень повезло. Анна де Марлен как раз ищет человека, который смог разгадать пирамиду достатка, чтобы наградить его. Мне нужно записать ваши контактные данные.

Журналист называет вымышленные фамилию, имя, дату рождения. И настоящий почтовый адрес. Ведь на него должно прийти письмо с дальнейшими указаниями. Информацию о юридическом лице сообщать отказываются. Юрист Дмитрий Никифоров уверен, это мошенники: «Цель этих людей – получить персональную информацию всех лиц, которые звонят, с целью дальнейшего использования или формирования базы, которую можно продать. Или чтобы подделывать документы на указанных лиц».

По поддельным документам воры могут легко «повесить» на человека онлайн-кредит или осуществить незаконную сделку с недвижимостью. Но даже при обработке персональных данных без разрешения им грозит штраф до 18 тыс. гривен. Журналисты отправили письмо киберполиции и следят за развитием истории.