Ситуация в пунктах пропуска утром 29 ноября: Проезда ожидали 230 авто

С 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил переходят на зимний график работы. Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 8:00 до 17:00. Об этом сегодня, 29 ноября, напоминает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Все КПВВ на линии разграничения работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 28 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 41,7 тыс. человек и 4,8 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9765 человек и 1080 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8610 человек и 1340 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8445 человек и 1590 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3565 человек и 805 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11330 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 230 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/60;

КПВВ «Марьинка» – 0/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/30;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Владимир: «8:25. Горловка в Артемовск (Бахмут, – ред.) перед полицией 25 общей, 4 льгота».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Олеся: «4:18. "Каргилл" в Украину на мосту (основная)»;

Yulia: «5:20. "Каргилл". Очередь на мосту»;

Алексей: «8:29. "Каргилл" на выезд. На мосту штук 20 машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Марина: «6:33. В Еленовке 101 авто обычная очередь»;

Марина: «6:58. Еленовка – подьезжают авто. Уже 120 общей»;

«Volcano»: «7:59. В Еленовке машин 90»;

«devichka»: «8:17. Еленовка из Донецка: льгота на час»;

«Volcano»: «8:57. В Еленовке машин 80, движение присутствует».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Алик: «7:24. Октябрь на "нулевом" полиции затор большой, движения нет»;

«Aelita»: «9:03. Октябрь, на въезд в Украину 3 машины на "нулевом". 5 автобусов».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.