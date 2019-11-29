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Это очень важная вещь: В Луганске обсуждают новую композицию на аллее кованых скульптур (Фото)

29.11.19 11:11
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

Еще одна композиция появилась на аллее кованых скульптур в неподконтрольном украинским властям Луганске. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

13 кованых скульптур составляли коллекцию металлических композиций на аллее в центре. 28 ноября на аллее появилась еще одна скульптура – от предприятия «Луганет».

В соцсетях критично восприняли подобную новость. Люди в местных пабликах отмечают, что в городе есть масса иных направлений, на которых могли бы сосредоточить усилия «власти»:

  • Таня: «Я не могу. Да, это очень важная вещь в нашем городе. Наш город уже ни в чем не нуждается, все есть у нас. Нет слов просто. И очень тепло на душе стало от такой композиции»;
  • Александр: «На этой скульптуре не хватает Ждуна»;
  • Андрей: «Вопросов нет к скульптуре. Но неужели на других направлениях власти не могут сосредоточить усилия, все вот у нас такое, развлекательного характера»;
  • «Заяц Шоколадный»: «Да пусть будет!»;
  • Антонина: «Ну да, конечно, властям заняться больше нечем».

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