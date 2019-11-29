Это очень важная вещь: В Луганске обсуждают новую композицию на аллее кованых скульптур (Фото)

Еще одна композиция появилась на аллее кованых скульптур в неподконтрольном украинским властям Луганске. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

13 кованых скульптур составляли коллекцию металлических композиций на аллее в центре. 28 ноября на аллее появилась еще одна скульптура – от предприятия «Луганет».

В соцсетях критично восприняли подобную новость. Люди в местных пабликах отмечают, что в городе есть масса иных направлений, на которых могли бы сосредоточить усилия «власти»: