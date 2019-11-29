Это очень важная вещь: В Луганске обсуждают новую композицию на аллее кованых скульптур (Фото)

Еще одна композиция появилась на аллее кованых скульптур в неподконтрольном украинским властям Луганске. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.
13 кованых скульптур составляли коллекцию металлических композиций на аллее в центре. 28 ноября на аллее появилась еще одна скульптура – от предприятия «Луганет».
В соцсетях критично восприняли подобную новость. Люди в местных пабликах отмечают, что в городе есть масса иных направлений, на которых могли бы сосредоточить усилия «власти»:
- Таня: «Я не могу. Да, это очень важная вещь в нашем городе. Наш город уже ни в чем не нуждается, все есть у нас. Нет слов просто. И очень тепло на душе стало от такой композиции»;
- Александр: «На этой скульптуре не хватает Ждуна»;
- Андрей: «Вопросов нет к скульптуре. Но неужели на других направлениях власти не могут сосредоточить усилия, все вот у нас такое, развлекательного характера»;
- «Заяц Шоколадный»: «Да пусть будет!»;
- Антонина: «Ну да, конечно, властям заняться больше нечем».