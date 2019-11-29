Нормы переходного правосудия для Донбасса прорабатываются в законопроекте, – эксперт

Нормы переходного правосудия для Донбасса оформлены в законопроект, который разрабатывался несколько лет. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве по итогам очередной дискуссии в парламенте рассказала представитель Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Елена Семеркина.

«Практические аспекты основ переходного правосудия уже заложены в законодательную инициативу. Проект закона "Об основах государственной политики защиты прав человека в условиях вооруженного конфликта" в 2017 году был разработан неправительственными организациями совместно с офисом Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. В 2018-2019 годах продолжалась доработка этого законопроекта на уровне уполномоченного при участии центральных органов исполнительной власти», – отметила она.

«Сейчас этот законопроект обработан рабочей группой по вопросам реинтеграции и деоккупации оккупированных территорий и передан Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины», – продолжила Семеркина.

По ее словам, на этапе подготовки законопроекта об основах переходного правосудия для Донбасса очень важна дискуссия с обществом по обе стороны линии разграничения, в которой должны быть задействованы специализированные эксперты – специалисты по медиации.

«Важно, чтобы эти инициативы, которые касаются чувствительных вопросов: амнистии, ответственности, освобождения от ответственности людей, причастных к совершению нарушений, которые привели к оккупации, чтобы эти решения на этапе разработки были коммуницированы с людьми, которые проживают и на подконтрольной, и на неподконтрольных территориях», – резюмировала представитель УХСПЧ.

Напомним, в Верховной Раде Украины обсудили принципы переходного правосудия, в частности, вопрос амнистии для участников боевых действий на Донбассе и вопрос компенсации ущерба пострадавшим в результате вооруженного конфликта.