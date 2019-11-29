Прогнозировать итоги переговоров в Нормандском формате сложно, – политолог

На Донбассе затянулся процесс разведения сил и средств, поэтому можно сказать, что и дальнейшие шаги украинских властей в процессе урегулирования конфликта будут даваться очень болезненно и медленно. Такое мнение высказал политолог Кирилл Молчанов.

«Я думаю, что Россия согласилась на встречу в Нормандском формате, потому что Путин будет пытаться продемонстрировать Меркель и Макрону, что Зеленский абсолютно недоговороспособен», – сказал он.

По его мнению, спрогнозировать итоги переговоров в Нормандском формате достаточно сложно, но там могут быть согласованы все пункты Минских соглашений, включая особый статус Донбасса и проведение выборов по «формуле Штайнмайера».

«Зеленский постоянно нам говорит о том, что нужно сначала восстановить украинский суверенитет, а потом проводить выборы, имеется в виду, чтобы иметь доступ ко всей территории, включая границу, а "формула Штайнмаера" как раз говорит об обратном – что в начале должны пройти выборы, а только на следующий день будет передаваться доступ к границам», – сказал Молчанов.

«Закон об особом статусе [Донбасса] вообще прекращает свое действие 31 декабря. После встречи в Париже будет еще две пленарных недели, чтобы что-то принять [в парламенте], что принять – непонятно. Я так понял, они старый закон не будут продлевать, будут писать новый… Но пока что дело темное на самом деле», – считает политолог.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV