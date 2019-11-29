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Сводка из зоны ООС за 28 ноября: Версии сторон конфликта

29.11.19 10:19
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

  • неподалеку Новолуганского и Шум (Торецк) – из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • вблизи Троицкого – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • у Майорска – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел обстрелы:

  • неподалеку Новотроицкого – из ручных противотанковых гранатометов;
  • вблизи Березового – из стрелкового оружия;
  • у Красногоровки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
  • в районе Марьинки – из РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
  • вблизи Водяного, что на Приазовье – из станковых противотанковых гранатометов.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины
Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «силовики Киева за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 45 единиц. Под огнем оказались поселки шахты имени Гагарина, Доломитное и Гольмовский на горловском направлении; поселки шахты "Трудовская" и Старомихайловка на донецком направлении; села Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также заявляют, что «накануне вечером в результате обстрелов был ранен житель поселка Старомихайловка на западе Донецка. Кроме того, по уточненным данным, повреждены 3 дома по ул. Жуковского».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.

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