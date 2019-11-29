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Ледовой арены нет: В Горловке хоккеисты проводят матчи на замерзшем пруду (Фото)

29.11.19 14:26
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) хоккеисты проводят встречи на замерзшем пруду. Об этом говорится в сюжете одного из местных каналов.

Как рассказывают спортсмены-энтузиасты хоккейного клуба «Горловка», так как ледовой арены или специализированной площадки в городе нет, хоккейные матчи проводят на Короленковских прудах, когда вода превращается в лед.

28 ноября мужчины посчитали, что лед на 1-м пруду приобрел достаточную толщину, чтобы выдержать их вес, и провели товарищескую встречу, открыв сезон.

Летом, когда погодные условия не позволяют заниматься на льду, спортсмены поддерживают форму благодаря роликам.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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