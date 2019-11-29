Очереди на автобус до КПВВ в Майорске под дождем ждали около 150 человек, – отчет ОБСЕ

Из-за сокращения количества автобусов, курсирующих между блокпостами, своей очереди на автобус в районе нулевого блокпоста ВСУ возле Майорска ожидали под дождем около 150 человек. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 28 ноября.

В отчете говорится, что на нулевом блокпосту Вооруженных сил Украины возле Майорска наблюдатели видели, что в очереди на автобус до КПВВ в Майорске (приблизительно в 800 м далее) под дождем ожидали примерно 150 людей. Четверо из них (три женщины и мужчина, 70-80 лет) рассказали наблюдателям, что длинная очередь образовалась из-за сокращения количества автобусов, курсирующих между блокпостами.