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В заброшенном здании в Рубежном найдены боеприпасы (Фото)

29.11.19 11:59
Пресс-служба Патрульной полиции Луганской области
Пресс-служба Патрульной полиции Луганской области

В Рубежном (Луганская обл.) в заброшенном здании были найдены боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

«Предмет, похожий на гранату РГД-5, и патроны к огнестрельному оружию обнаружили патрульные роты тактико-оперативного реагирования», – рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что при проверке заброшенного здания были найдены предмет, похожий на гранату, запал около него и 4 пакета с патронами калибром 9 мм.

Инспекторы обеспечили охрану находки и вызвали сотрудников следственно-оперативной группы для установления обстоятельств.

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