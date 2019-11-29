В заброшенном здании в Рубежном найдены боеприпасы (Фото)

В Рубежном (Луганская обл.) в заброшенном здании были найдены боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

«Предмет, похожий на гранату РГД-5, и патроны к огнестрельному оружию обнаружили патрульные роты тактико-оперативного реагирования», – рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что при проверке заброшенного здания были найдены предмет, похожий на гранату, запал около него и 4 пакета с патронами калибром 9 мм.

Инспекторы обеспечили охрану находки и вызвали сотрудников следственно-оперативной группы для установления обстоятельств.