Как передать показания счетчика электропоставщику YASNO

Чтобы в платежках YASNО была правильно рассчитана сумма оплаты за электроэнергию, важно своевременно передавать показания счетчика.

Как сообщает пресс-служба компании, сделать это можно с 29 ноября по 2 декабря, выбрав удобный для вас способ:

В Личном кабинете на сайте dn.yasno.com.ua. Зафиксировать данные за текущий период необходимо в разделе «Показания счетчика». После этого вы сразу увидите количество кВт∙ч, за которые необходимо заплатить.

Через личные сообщения на официальной странице в Facebook. Кроме показаний счетчика нужно указать фамилию, имя, отчество, адрес и номер лицевого счета.

Позвонить в контакт-центр по одному из номеров: (095) 652 60 00, (067) 652 60 00, (0629) 52 60 00. Операторы работают с 7 утра до 21 вечера. А чтобы не ждать ответа оператора, можно оставить сообщение голосовому роботу, который автоматически зафиксирует данные.

Специалистам центров обслуживания клиентов или через терминалы самообслуживания в энергоофисах YASNО.

«Мы заботимся о том, чтобы всем клиентам было удобно пользоваться нашими сервисами. Потребитель может выбрать наиболее оптимальный способ передачи показаний счетчика, чтобы платить только за потребленную электроэнергию», – говорит директор YASNО в Донецкой области Александр Северин.

«Важно! Что делать, если в платежке неверно указаны показания, которые вы передавали в расчетный период? Так бывает, когда данные счетчика повторно снимает контролер от оператора системы распределения. Затем их передают электропоставщику YASNО. Именно по последними цифрами формируется счет к оплате. Поэтому, если вы не согласны с начисленным объемом потребленной электроэнергии, следует обратиться к оператору системы распределения по телефону или через их страницы в Facebook. Контакты операторов можно найти на сайте dn.yasno.com.ua. Напоминаем, что лицевые счета и реквизиты к оплате не изменились», – добавили в компании.