Если переговоры в Нормандском формате не принесут результатов: Мнение эксперта

У украинских властей и дипломатии должны быть подготовлены разные планы для переговоров в Нормандском формате, и обсуждение ввода миротворцев – один из вариантов. Такое мнение высказал глава ОО «Украинская ассоциация внешней политики», чрезвычайный и полномочный посол Украины Владимир Хандогий.

По его словам, введению миротворцев ООН предшествуют ряд условий, которые необходимо выполнить. «Это не пожарная команда, когда трубку поднял и сказал: "Пришлите мне миротворцев". И они сразу придут и все там решат. Прежде всего, нужно достигнуть хотя бы хрупкого мира на каких-то условиях и тогда возможно, чтобы этот мир стал стабильным, долгосрочным, приглашаются соответствующие контингенты для того, чтобы все это сделать на Донбассе, в том числе, чтобы и провести выборы – это также возможно», – отметил Хандогий.

«Миротворчество – это один элемент. Второй элемент – расширение Нормандского формата. Я был на одной встрече, где присутствовал бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд. Речь шла об одном из конфликтов, и он сказал сакраментальную фразу: Если конфликт не получается решить, нужно его расширить – с точки зрения привлечения тех участников, которые будут способствовать его решению», – рассказал дипломат.

Эксперт считает, что вооруженный конфликт на Донбассе, учитывая уровень его сложности, невозможно решить в Нормандском формате. Он также убежден, что украинским властям не нужно зацикливаться на Минских соглашениях и бояться вето России в Совбезе ООН по введению миротворцев на Донбасс.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV