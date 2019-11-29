Вблизи Мариуполя прошли военные маневры по противодесантной обороне побережья (Фото)

В зоне проведения операции Объединенных сил прошли военные маневры по противодесантной обороне побережья Азовского моря. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Первыми вражеский отряд кораблей встретили артиллеристы. Плотным огнем из гаубиц "Мста-Б" и самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" артиллерийские расчеты уничтожили флагман и корабли охранения. Одновременно, под прикрытием бронетранспортеров и боевых машин пехоты, сводная рота морской пехоты заняла оборону вдоль береговой полосы и, применяя ручные гранатометы и стрелковое оружие, не дала силам десанта высадиться на побережье», – рассказали в штабе.

«Уже почти на выходе из территориальных вод Украины вражеские корабли, что уцелели во время обстрела, догнала и уничтожила корабельно-катерная группа Объединенных сил. В ее состав вошли малые бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны" Военно-морских сил, а также два катера Морской охраны Мариупольского пограничного отряда», – добавили там.

Как отметили в пресс-службе, в ходе тренировок, украинские военные в очередной раз доказали, что подразделения Объединенных сил готовы не только быстро реагировать на попытки противника высадить десант, но и уничтожить его на подходах к берегу.

Военные маневры по противодесантной обороне побережья Азовского моря происходили на одном из полигонов боевой подготовки вблизи Мариуполя.