«Доступное жилье»: На Киевщине 145 участников программы могут в этом году получить квартиры

В Киеве и в Киевской области до конца года 145 переселенцев и участников боевых действий на Донбассе могут получить квартиры по программе «Доступное жилье». Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 29 ноября, в Киеве в ходе консультации граждан, подавших заявки на участие в этой программе, сообщил директор Ипотечного центра Госфонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) Николай Марчук.

«2 декабря, в понедельник, мы уже сможем обнародовать тех участников программы, которые должны будут нам в течение 5 рабочих дней подать документы и подобрать объект [недвижимости]. По нашему предварительному расчету, на те деньги, которые у нас есть в этом году, это около 45 млн грн, если более точно – сегодня по распределению в Ипотечный центр и его региональные управления были добавлены 36 млн 462 тыс. грн, мы сможем пригласить граждан по 145-й номер включительно из зарегистрированных в нашем реестре семей участников», – сказал он.

«Все эти люди, которые сейчас находятся в этих порядковых номерах, должны понимать, что будет не так много времени, чтобы обновить документы конкретно по своим членам семьи и себе, и выбрать себе объекты, взять у застройщика гарантийные письма о подтверждении соответствующих документов на строительство», – добавил Марчук.

Он добавил, что речь идет об участниках программы «Доступное жилье, зарегистрированных в столичном региональном Ипотечном центре Госмолодежьжилья, поэтому объекты недвижимости касаются Киева и Киевской области.

«В нашем региональном управлении мы ведем реестр по гражданам, которые сегодня проживают или перемещены в Киев или в Киевскую область. Этот реестр у нас на сегодня составляет около 5,5 тыс. семей. За три года, включая 2019-й, мы обработали всего-навсего 60 семей в этом реестре, из них около 55 получили господдержку, остальные временно отказались или вообще отказались от участия в этой программе», – рассказал директор Ипотечного центра Госмолодежьжилья в киевской области.