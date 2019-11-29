Неосвоенные деньги на программу «Доступное жилье» распределят по регионам

Неосвоенные деньги, выделенные из госбюджета на программу «Доступное жилье», в декабре распределят по регионам. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 29 ноября, в ходе консультации граждан, подавшим заявки на участие в этой программе, в Киеве сообщил директор Ипотечного центра Госфонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) Николай Марчук.

«В отличие от того порядка, который у нас был в прошлом году, и той ситуации, когда у нас в прошлом году не было возможности сделать перераспределение выделенных денег, и часть выделенных денег были просто возвращены в бюджет, люди не смогли ними воспользоваться, благодаря изменениям [в Постановлении Кабмина №819], в этом году, в декабре, будет сделано перераспределение неиспользованных денег», – сказал он.

«Они смогут быть перераспределены на те регионы, которые в этом году будут успевать их передать в виде господдержки людям», – добавил Марчук.

Как сообщалось ранее, в Киеве и Киевской области до конца 2019 года 145 переселенцев и участников боевых действий на Донбассе могут в этом году получить квартиры по программе «Доступное жилье», но с документами нужно поторопиться.

Напомним, 28 октября Кабинет министров Украины на выездном заседании в Мариуполе расширил программу строительства доступного жилья. В реестре кандидатов на кредитование по программе «Доступное жилье» по состоянию на 1 сентября находились 8 225 семей переселенцев и 1 911 – участников АТО.

Изменениями в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» увеличен на 300 млн грн объем финансирования по программе «Доступное жилье» и предусмотрено дополнительно 200 млн грн на финансирование новой бюджетной программы, направляемой на предоставление долгосрочных ипотечных кредитов на приобретение жилья внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), участникам антитеррористической операции и/или участникам проведения операции Объединенных сил.