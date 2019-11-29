За сутки полицейские Донетчины вернули домой 4 детей

За минувшие сутки полицейские Донетчины вернули домой 4 детей. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Так, в Доброполье 16-летняя девушка, не предупредив отчима, решила несколько дней погостить у подруги.

«Вчера вечером, 28 ноября, в дежурную часть Добропольского отделения полиции обратился 39-летний житель г. Белозерское, который сообщил, что его 16-летняя падчерица ушла из дома почти четыре дня назад и до сих пор не вернулась. Разыскать ее самостоятельно ему не удалось. Правоохранители сразу начали поиски несовершеннолетней», – рассказали в полиции.

Работа полиции дала положительный результат и уже через несколько часов девушка была найдена. Правоохранители привезли девушку домой.

С несовершеннолетней инспекторы ювенальной превенции Добропольского отделения полиции провели профилактическую беседу, а в отношении ее отчима будет составлен административный протокол по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«Всего за минувшие сутки полицейские региона разыскали 4 несовершеннолетних, которые не вернулись домой», – констатировали в полиции.