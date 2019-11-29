По территории Донецкой области: В «ДНР» заявили, что определили «границу»

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области сегодня, 29 ноября, «депутаты народного совета ДНР» приняли «закон» «о государственной границе ДНР». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Принятие закона законодательно установит государственную границу ДНР, а также определит порядок и условия ее обозначения и порядок защиты», – уверяют в «республике».

«Цель закона — формирование нормативной базы в сфере государственной пограничной политики», – добавляют там.

За «закон» проголосовали 76 «депутатов».

Как заявил «председатель народного совета республики» Владимир Бидевка, «граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года».

Бидевка также уверяет, что «до момента урегулирования конфликта с Украиной граница будет проходить по линии соприкосновения, что не противоречит Минским соглашениям».