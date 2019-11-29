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Перебегала дорогу в неположенном месте: На Донетчине женщина угодила под колеса авто

29.11.19 12:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Славянске (Донецкая обл.) водитель «Рено» сбил женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что ДТП произошло накануне около 17:00 по улице Генерала Лозановича.

«48-летняя женщина вышла на проезжую часть в неустановленном месте. Отметим, что пешеходный переход от места аварии расположен на расстоянии 5 метров. От госпитализации женщина отказалась. Информация о происшествии внесена в Единый учет заявлений и сообщений», – рассказали в полиции.

В пресс-службе также отметили, что с начала года в Славянске произошло более 600 аварий. В результате дорожных происшествий погибли 6 взрослых и 1 ребенок и 78 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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