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В Украине вводятся новые воинские звания: Зеленский подписал закон

29.11.19 13:37
Владимир Зеленский / Фото из открытых источников
Владимир Зеленский / Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вносит изменения в уставы Вооруженных сил, а также вводит новую шкалу воинских званий. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

В частности, на сайте парламента в карточке законопроекта №0906 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)» отмечено: «Возвращено с подписью от президента».

Согласно тексту документа, вводятся новые воинские звания: «рекрут», «штаб-сержант», «мастер-сержант», «главный мастер-сержант».

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