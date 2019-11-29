В Украине вводятся новые воинские звания: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вносит изменения в уставы Вооруженных сил, а также вводит новую шкалу воинских званий. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

В частности, на сайте парламента в карточке законопроекта №0906 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)» отмечено: «Возвращено с подписью от президента».

Согласно тексту документа, вводятся новые воинские звания: «рекрут», «штаб-сержант», «мастер-сержант», «главный мастер-сержант».