«Доступное жилье» в 2019 году: Почему желающим на Киевщине стоит поторопиться

На Киевщине первые в очереди 145 участников программы «Доступное жилье», начиная со 2 декабря, должны успеть подать документы в течение 5 рабочих дней, чтобы приобрести квартиры по предусмотренному финансированию до конца этого года. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 29 ноября, в ходе консультации граждан-участников программы, в Киеве рассказал директор Ипотечного центра Госфонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) Николай Марчук.

«Мы в декабре не имеем морального права устанавливать срок в 10 или больше дней. Если посчитать 10 дней со 2 декабря, конечная дата подачи документов будет 18-е. А нам еще надо отработать по документам, отработать межведомственную комиссию», – сказал он.

«27 декабря, чтобы сделать платежку в Казначействе, чтобы Казначейство оплатило деньги, вы даже не представляете, что надо будет делать, чтоб они деньги с нашего счета отправили вам на счет, потому что все организации придут 27 декабря и будут там кричать: "У нас хвосты, хвосты, хвосты, перечислите нам деньги". И мы с 7 утра до 12 ночи стоим под кабинетами, просим и уговариваем. Потому мы сократили этот срок до 5 рабочих дней. Понимаем, что это сложно сделать, но при таких обстоятельствах мы хотя бы понимаем, что реально сможем освоить эти деньги», – пояснил Марчук.

Напомним, 28 октября Кабинет министров Украины на выездном заседании в Мариуполе расширил программу строительства доступного жилья. В реестре кандидатов на кредитование по программе «Доступное жилье» по состоянию на 1 сентября находились 8 225 семей переселенцев и 1 911 – участников АТО.

Изменениями в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» увеличен на 300 млн грн объем финансирования по программе «Доступное жилье» и предусмотрено дополнительно 200 млн грн на финансирование новой бюджетной программы, направляемой на предоставление долгосрочных ипотечных кредитов на приобретение жилья внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), участникам антитеррористической операции и/или участникам проведения операции Объединенных сил.