Увеличение финансирования программы «Доступное жилье»: Прогноз эксперта

Если в Украине в разы увеличат государственное финансирование программы «Доступное жилье», обеспечить квартирами всех участников можно будет примерно за 5 лет. Как сообщают «Донецкие новостей», об этом сегодня, 29 ноября, в ходе консультации граждан-участников программы, в Киеве рассказал директор Ипотечного центра Госфонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) Николай Марчук.

«Если не изменится, как было 100 млн грн в год, ждать вы будете примерно 20-40 лет. Если мы увидим другой подход к потребностям людей, если будет увеличено финансирование от 500 млн грн до 1 млрд грн в год, а это абсолютно реальные цифры со стороны государства по этой программе, тогда мы за 2-3, максимум за 4 года обработаем весь реестр», – сказал он.

«Люди, которые регистрировались после 2017 года, подавали заявку и анкеты, мы там видим 50 на 50 отказов. Если мы до 1000-го принимали документы от участников будущих программ, и видели ситуацию по семьям, то дальше мы этой ситуации не знаем. Я не могу сделать прогноз, или половина не соответствует условиям программы, или вообще не понимали, для чего они в ней регистрировались», – продолжил Марчук.

По его словам, прием документов по программе «Доступное жилье» продолжается, в частности, по Киеву и Киевской области в неделю в среднем регистрируют по 7-10 семей, желающих в ней участвовать. «5,5 тыс. семей зарегистрированы на участие в программе по Киеву и Киевской области, основная масса этих людей – внутренне перемещенные лица. Каждое региональное управление ведет свой реестр. В других областях тоже достаточно много, но не так много», – отметил эксперт.

«Если 5 лет государство будет по 1 млрд грн выделять на эту программу, то можно прогнозировать, что Госмолодежьжилье обработает всех участников реестра по всем регионам», – подытожил он.

Как сообщалось ранее, на Киевщине первые в очереди 145 участников программы «Доступное жилье» должны успеть подать документы в течение 5 рабочих дней, чтобы приобрести квартиры по предусмотренному финансированию до конца этого года.

Напомним, 28 октября Кабинет министров Украины на выездном заседании в Мариуполе расширил программу строительства доступного жилья. В реестре кандидатов на кредитование по программе «Доступное жилье» по состоянию на 1 сентября находились 8 225 семей переселенцев и 1 911 – участников АТО.

Изменениями в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» увеличен на 300 млн грн объем финансирования по программе «Доступное жилье» и предусмотрено дополнительно 200 млн грн на финансирование новой бюджетной программы, направляемой на предоставление долгосрочных ипотечных кредитов на приобретение жилья внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), участникам антитеррористической операции и/или участникам проведения операции Объединенных сил.