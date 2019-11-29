«Давай играй»: Энергодар стал 34-м городом проекта (Фото)

В Энергодаре (Запорожская обл.) стартовал проект «Давай, играй!». Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Сообщается, что 27 ноября в школе № 1 состоялась первая тренировка в рамках проекта Shakhtar Social по развитию массового детского футбола. В ней приняли участие 40 детей. Ожидается, что всего в Энергодаре под руководством тренера-администратора будут заниматься футболом порядка 60 мальчиков и девочек в возрасте 7–12 лет.

Энергодар стал 34-м городом «Давай, играй!». / Фото: shakhtar.com

«У нас праздник: мы даем старт замечательному проекту "Давай, играй!" в Энергодаре. Он реализован в партнерстве ДТЭК и ФК "Шахтер". Мы хотим, чтобы как можно больше детей занимались спортом, чтобы каждый мог реализовать себя. Футбол – командная игра. Дети, вы научитесь помогать друг другу в командной работе. А самое главное – это ваше здоровье», – отметил директор ДТЭК Запорожская ТЭС Сергей Шовгеля.

Открытие «Давай, играй!» в Энергодаре посетил тренер-селекционер Академии ФК «Шахтер» Ярослав Скидан: «Рад впервые быть здесь. Организовать такой проект по силам не каждому. Совсем недавно "Давай, играй!" признали лучшим социальным проектом в Европе. Чем больше наших детей будут здоровы, тем более развитой будет страна. Добро пожаловать в проект, занимайтесь спортом и успехов всем!»

Энергодар стал 34-м населенным пунктом «Давай, играй!». Участники обеспечены всем необходимым для занятий футболом. В холодное время года дети будут тренироваться в зале, а весной вернутся на новую площадку.