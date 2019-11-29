В Рубежном пьяный мужчина стрелял в сторону многоэтажек и машины (Фото)

В Рубежном (Луганская обл.) нетрезвый мужчина гулял по городу с пневматическим оружием и пугал горожан. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганщины.

Сегодня около 1:00 житель Рубежного обратился в полицию. Как пояснил заявитель, он находился в своем автомобиле, когда услышал выстрелы. Оглянувшись, он увидел мужчину, который делает выстрелы в сторону многоэтажек. Приблизившись к автомобилю, мужчина начал стрелять в сторону машины. Пока заявитель вызвал полицию, мужчина ушел в неизвестном направлении.

Патрульные, прибывшие по указанному адресу, начали прочесывать прилегающую территорию. Неподалеку от места происшествия они обнаружили мужчину с оружием в руках, похожего по описанию. В темноте было непонятно, что именно за оружие он держит в руках.

На требование остановиться и положить подозрительный предмет на землю, мужчина начал вести себя агрессивно и сделал выстрел в сторону ног патрульного. Мужчину задержали. Как оказалось, он находился в состоянии алкогольного опьянения. С какой целью гулял по городу с оружием и пугал прохожих, нарушитель объяснить не смог. При осмотре оружия полицейские установили, что оно пневматическое.

В дальнейшем делом будет заниматься следователь.