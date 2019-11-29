«Доступное жилье»: Важные нюансы программы, и сколько стоят квартиры на Киевщине

Участникам программы «Доступное жилье» в Киевской области нужно помнить несколько важных нюансов при подачи документов на приобретение квартир, в частности, изменениях в процедуре выбора объекта и расширении географии. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 29 ноября, в ходе консультации граждан-участников программы, в Киеве рассказал директор Ипотечного центра Госфонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) Николай Марчук.

По его словам, участников программы «Доступное жилье» очень волнует процесс выбора объектов недвижимости. Он напомнил, что право выбора принадлежит участникам программы, а также перечень документов, которые необходимо подать для проверки этого объекта недвижимости перед его покупкой: «Застройщик должен предоставить гарантийное письмо, в котором он укажет конкретно – какую квартиру вы выбрали, какая ее площадь, какая цена квадратного метра и общая стоимость, какой срок бронирования конкретно для вас, и какая будет конечная дата подписания основного договора купли-продажи имущественных прав или фактически квартиры».

«Плюс к этому гарантийному письму застройщик также выдаст документы о легальности этого строительства, сроках введения этого объекта в эксплуатацию. Все образцы таких писем есть на сайте. Мы должны получить от участников информацию, что это за выбранный объект, чтобы провести с ним работу и согласовать подписание договора строительства "Доступного жилья"», – продолжил Марчук.

Эксперт также рассказал о стоимости квартир в Киевской области, утвержденной для программы «Доступное жилье»: «На сегодня изменениями выделена 15-километровая зона от границ города Киева. Этим объектам присвоен соответствующий коэффициент – 1,5. Это означает, что стоимость, которая берется в базовый расчет по этим объектам, может быть умножена на 1,5. Это даст возможность участвовать в программе тем объектам, которые раньше не могли. Сегодня в перечень таких объектов входит недвижимость в таких городах-спутниках, как Борисполь, Бровары, Высшгород, Ирпень, Софиевская Борщаговка, Вишневое, а также в других населенных пунктах. Сегодня граничная стоимость конкретно по этим объектам 17 тыс. 751 грн за 1 кв. м».

«Напомню, граничная стоимость 1 кв. м по городу Киеву на сегодня составляет 24 тыс. 235 грн», – добавил директор Ипотечного центра Госмолодежьжилье.

Как сообщалось ранее, на Киевщине первые в очереди 145 участников программы «Доступное жилье» должны успеть подать документы в течение 5 рабочих дней, чтобы приобрести квартиры по предусмотренному финансированию до конца этого года.