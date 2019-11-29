Переселенцам напомнили об обновлении справки ВПЛ для программы «Доступное жилье»

Переселенцам для участия в программе «Доступное жилье» необходимо обновлять справки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) при подаче документов на приобретение недвижимости. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 29 ноября, в ходе консультации граждан-участников программы, в Киеве напомнил директор Ипотечного центра Госфонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) Николай Марчук.

«Нужно обновлять справки внутренне перемещенных лиц или, как вы это раньше называли, оформляете справку на справку – информацию, которая подтверждает, что за последние два года статус внутренне перемещенных лиц ваш остается, и вы отнесены конкретно к этой категории», – сказал он.

«Если такие справки не дают, то сегодня те службы, которые занимаются их выдачей, они просто вам обновляют те, которые у вас есть с соответствующей датой. Срок действия такой справки – месяц, но, если она не будет обновлена или соответственно оформлена как бессрочная, мы будем видеть дату ее выдачи», – добавил Марчук.

Эксперт также напомнил о нюансах выбора жилья в сотрудничестве с застройщиком и рассказал о ценах на квартиры в Киевском регионе.

Как сообщалось ранее, на Киевщине первые в очереди 145 участников программы «Доступное жилье» должны успеть подать документы в течение 5 рабочих дней, чтобы приобрести квартиры по предусмотренному финансированию до конца этого года.