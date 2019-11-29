В подразделениях Объединенных сил проходят занятия по минной безопасности (Фото)

В подразделениях Объединенных сил на постоянной основе проходят занятия по минной безопасности. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Самыми распространенными боеприпасами, которые использует противник в районе ООС, являются мины МОН-50, МОН-90, ОЗМ-72, а также ручные гранаты типа РГД. При обнаружении инженерных боеприпасов или взрывоопасных предметов главное правило – не трогать их. Необходимо обозначить место, где они выявлены, отойти на безопасное расстояние и дождаться прибытия саперов или специальных групп, которые занимаются разминированием», – рассказал инструктор Центра разминирования Алексей Нечитайло.

Также присутствующим на занятии показали фото- и видеоматериалы с последствиями неосторожного обращения с минами и другими взрывоопасными предметами.

В завершение мероприятия специалисты рассказали об алгоритме действий при обнаружении мины или похожего на нее предмета.

Напомним, в настоящее время на Донбассе взрывоопасными предметами заминировано 1,6 млн га территории.