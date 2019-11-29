Фонд Рината Ахметова подарил возможность слышать Саше из Станицы Луганской

Фонд Рината Ахметова подарил возможность слышать Саше Скорняку из Станицы Луганской (Луганская обл.). Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Ребенок начал терять слух с первых месяцев после рождения. И если первое время малыш агукал и пытался повторять какие-то звуки, то к годовалому возрасту перестал реагировать на голоса родителей.

«По одной из версий врачей, всему виной пережитый мною из-за обстрелов стресс. По другой – спровоцировать глухоту могли прививки, реакция на которые у Саши была очень тяжелой. Поднималась температура и опухала ножка», – рассказала мама Ирина Юрьевна.

Родители обратились в Фонд Рината Ахметова, который помогает детям с проблемами слуха в рамках программы «Ринат Ахметов – детям. Теперь я слышу». И вот, на днях Фонд помог установить Саше долгожданный высокочувствительный слуховой аппарат.

Благодаря проекту «Ринат Ахметов – детям. Теперь я слышу» малыши впервые слышат голос мамы. В рамках проекта установлено 158 высокочувствительных слуховых аппаратов.

Как получить помощь по проекту. В рамках проекта высокочувствительные слуховые аппараты могут получить дети с нововыявленной тугоухостью I–IV степени в возрасте от 0 до 5 лет, проживающие в Донецкой и Луганской областях из наиболее социально незащищенных семей.

Подробную информацию можно узнать на горячей линии Фонда 0800 509 001.