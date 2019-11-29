Краматорчанин стал случайной жертвой мошенников

В Краматорский отдел полиции обратился мужчина и сообщил, что стал жертвой мошенников. Заявитель рассказал, что внезапно его активная сим-карта оказалась заблокированной и то, каким образом это произошло он не знает. Но со временем оказалось, что с использованием его мобильного номера аферисты оформили кредит на сумму 4 726 гривен. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает Краматорский отдел полиции Донецкой области.

По данному факту полицией начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».

«Злоумышленники действуют по следующей схеме: блокируют "симку" телефона, часто ее номер привязан к банковскому счету, и пока жертва восстанавливает сим-карту в сервисном центре – очищают счет. По другому сценарию, аферисты блокируют сим-карту после чего сами через спецсервис восстанавливают и оформляют так называемый быстрый кредит для которого необходим активный мобильный номер», – пояснили в полиции.

Как уберечься от мошенников: