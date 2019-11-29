В «Л-ДНР» участники НВФ продолжают минировать территорию вне позиций

На неподконтрольном украинским властям Донбассе незаконные вооруженные формирования (НВФ) продолжают минирование территории, используя при этом мины, изъятые во время разминирования в районах разведения войск. Об этом сегодня, 29 ноября, во время брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупанты продолжают интенсивные работы по совершенствованию фортификационного оборудования передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации. В частности, в авральном порядке осуществляется обустройство позиций и других инженерных объектов, в т. ч. для их использования в зимний период», – отметил Шаравара.

Также, по данным ГУР, НВФ устанавливают дополнительные минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин и самодельных взрывных устройств, в том числе, вне позиций. При этом, для минирования отдельных участков территории используют мины, изъятые во время разминирования местности в районах отвода войск.

«Несоблюдение российскими наемниками мер безопасности в ходе минировании и инженерного оборудования объектов на передовых позициях привело к гибели и ранений в 3 омсбр, 9 омсп 1 АК, 2 и 4 омсбр 2 АК ВС РФ», – добавил Михаил Шаравара.