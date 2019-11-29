В «ЛНР» двое мужчин до смерти избили человека

В неподконтрольном украинским властям селе Приветное (Луганская обл.) двое мужчин до смерти избили человека. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

Отмечается, что ЧП произошло в ночь с 19 на 20 июня. «Двое местных жителей в селе Приветное, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, избили потерпевшего, нанеся ему множество ударов руками и ногами по различным частям тела, чем причинили ему телесные повреждения, от которых 20 июня 2019 года наступила его смерть. В судебном заседании подсудимые вину в совершенном преступлении признали полностью, в содеянном раскаялись», – сказано в сообщении.

«Суд ЛНР» признал их виновными, назначив одному из «подсудимых» наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, а второму – 7 лет.