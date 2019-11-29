В Украину приехали эксперты, которые могут подсказать пути урегулирования конфликта на Донбассе, – Сивохо

В Киев прибыли международные эксперты, с которыми обсудили возможности примирения на Донбассе. Об этом сегодня, 29 ноября, на своей странице в Facebook сообщил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.

«Энтони Финн (Ирландия) – эксперт по вопросам безопасности в условиях конфликта, процессам разоружения, демобилизации и реинтеграции. Работал в Йемене, на Филиппинах, в Балканских странах. Штефан Вольф (Англия) – профессор Университета Бирмингема, эксперт по вопросам управления и распределения властных полномочий в условиях конфликта. Разобрали пути и способы примирения людей во время вооруженных конфликтов в других странах. Теперь будем анализировать, какие из них применимы к нашей ситуации и вопросам реинтеграции Донбасса», – написал.

По его мнению, во многом их взгляды в направлениях разрешения конфликта совпадают, а значит украинская власть идет правильной дорогой.

Как сообщалось ранее, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) разработал 5 сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.