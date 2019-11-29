Электронная перепись населения в Украине: Сработает ли и каковы риски

В Украине вместо традиционной обещают провести электронную перепись населения уже в 2019 году. Это поможет сэкономить минимум 2 млрд грн. В комментарии «Слово и Дело» подчеркнул, что бумажную перепись нужно менять, однако, подобное предложение является спорным. Такое мнение высказал политолог Андрей Дуда, передает «Слово і Діло».

Он акцентировал, что перепись населения должна зафиксировать, сколько людей проживает в стране на момент переписи. Это будут и граждане, и неграждане Украины. Перепись зафиксирует всех отсутствующих в Украине, хотя они зарегистрированы в стране.

По его мнению, это своеобразный снимок того, что происходит на данный момент. Считается, что это достаточно объективная картина для констатации факта о реальном количестве украинцев.

В то же время политолог подчеркнул, что переход в электронную форму имеет риски. «Прежде всего речь идет об информации мобильных операторов по количеству пользователей, их размещение. При этом по разным причинам у многих украинцев есть несколько телефонов и пакетов. Кроме того, хотя это редкость, но нельзя исключать людей, которые не пользуются мобильным телефоном», – отметил Дуда.

Эксперт выразил опасения по поводу того, что информация мобильных операторов будет неточной, с погрешностями. Также стоит учесть, что у большого количества людей, которые сейчас находятся за границей, есть украинский пакет мобильной связи.

Дуда констатировал, что данные из реестров о детях и пенсионерах, действительно, могут быть полезными, но это никак нельзя назвать переписью. Тем более количество детей легко определить и без переписи.

«Когда фиксируют, сколько людей проживает в Украине, принимают во внимание реестры. Но немало пенсионеров, которые есть в реестре, но проживают за рубежом. Например, большое количество украинцев, которые за рубежом ухаживают за детьми, как раз пенсионного возраста», – пояснил Дуда.

По его мнению, инициатива министра Кабмина Дмитрия Дубилета мало похожа на электронную перепись населения. Было бы лучше, предложил эксперт, если бы каждый украинец послал сообщение в определенный центр, где обработали бы информацию.

«Даже сейчас, когда фиксируют примерное количество людей, проживающих в Украине, учитывают реестры и движение через границу», – добавил Андрей Дуда.

Наконец политолог подчеркнул, что предложение Дубилета напоминает обычную обработку информации.

Ранее сообщалось, что министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил о планах провести электронную перепись населения Украины в текущем году.

Напомним, намерение правительства Украины провести оценку численности населения вместо полноценной переписи раскритиковали ученые.